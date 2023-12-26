ТАСС: СК отказал в возбуждении дела в отношении Галкина о фейках против армии

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении иностранного агента Максима Галкина* и жены иноагента Аллы Пугачёвой по статье о фейках против российской армии.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По факту поступивших материалов из ГУ МВД по Москве о размещении в сети Аллой Пугачёвой заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России проведена проверка... Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно», — сказал собеседник.

Вместе с этим не уточняется, о какой именно информации шла речь и где именно она была размещена.

Уточняется, что следователи также завершили проверку и в отношении иноагента Галкина по ч. 1 ст. 207.3 УК России из-за видео с заведомо ложной информацией об обстреле дома в Одессе. Проверка была проведена и в связи с другими высказываниями иностранного агента.

«По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет», — добавил собеседник, отметив, что и эти материалы вернули в ГУ МВД.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.