Адвокат Киркорова прокомментировал конфликт певца с охранником

«Ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров, утрясли сразу же после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову пришел следователь, они поговорили и сразу все решили мирно, никакого дела не было. Сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить его после вечеринки Насти Ивлеевой», — считает Добровинский.