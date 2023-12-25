Адвокат Киркорова прокомментировал конфликт певца с охранником
Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал конфликт своего подзащитного с охранником «Крокус Сити холла», который случился три месяца назад. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Добровинского, конфликт уже давно был разрешён, но его снова вспомнили из-за участия Киркорова в нашумевшей «голой» вечеринке в московском клубе Mutabor. По словам адвоката, эту историю специально вспомнили те, кто хочет «очернить» певца.
«Ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров, утрясли сразу же после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову пришел следователь, они поговорили и сразу все решили мирно, никакого дела не было. Сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить его после вечеринки Насти Ивлеевой», — считает Добровинский.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что охранник «Крокус Сити холла» написал на Киркорова заявление о причинении телесных повреждений — 27 сентября певец якобы столкнул его с края сцены.