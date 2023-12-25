СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Поклонники массово сдают билеты на концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет портал «Абзац».
По данным портала, 20 февраля 2024 года в подмосковном Чехове должно пройти шоу артистки. Сотрудник ДК «Дружба» пояснил, что пока руководство учреждения не отменило мероприятие, но этот шаг не исключается.
«Пока официально ничего не отменяли, но всё к этому идёт. Просто люди активно возвращают билеты», — подчеркнул он.
Журналисты попросили певицу прокомментировать ситуацию с возможной отменой концертов в Чехове и ряде других городов.
Лолита отметила, что первый раз услышала о недовольстве поклонников. Она добавила, что не может ничего подтвердить.
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