Поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты

Поклонники массово сдают билеты на концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет портал «Абзац».

По данным портала, 20 февраля 2024 года в подмосковном Чехове должно пройти шоу артистки. Сотрудник ДК «Дружба» пояснил, что пока руководство учреждения не отменило мероприятие, но этот шаг не исключается.

«Пока официально ничего не отменяли, но всё к этому идёт. Просто люди активно возвращают билеты», — подчеркнул он.

Журналисты попросили певицу прокомментировать ситуацию с возможной отменой концертов в Чехове и ряде других городов.