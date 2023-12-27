Прайм-тайм для рекламы: аналог Netflix от Amazon обзавелся рекламой

Готовьтесь к рекламным паузам во время просмотра стриминговых сериалов, зрители Prime Video. Amazon рассылает электронные письма, в которых сообщает о появлении «ограниченной рекламы» на своем сервисе с 29 января 2024 года.

Хотите, чтобы на вашем Prime Video не было рекламы? За это придется заплатить. Подписчикам придется выкладывать дополнительные 3 доллара в месяц в дополнение к существующему членству в Prime.

Этот шаг, о котором впервые было объявлено в сентябре, в первую очередь коснется зрителей в США, Великобритании, Германии и Канаде. Другие регионы, такие как Франция, Италия, Испания и Мексика, столкнутся с решением о рекламе/плате за большее позднее в 2024 году.

Amazon обещает «значительно меньшее количество рекламы» по сравнению с традиционным телевидением и другими платформами потокового вещания, но насколько именно «значительное», остается неясным. По предварительным оценкам, в час транслируется около четырех минут рекламы, что, возможно, звучит не так уж плохо по сравнению с марафонами кабельного телевидения, но все же может помешать просмотру.

Компания оправдывает изменения, утверждая, что это позволит ей «инвестировать в интересный контент и продолжать увеличивать эти инвестиции в течение длительного периода времени». По сути, зрители субсидируют будущие сериалы и фильмы, оплачивая их рекламу.