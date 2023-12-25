Ольга Орлова прокомментировала свое участие в вечеринке Ивлеевой

На прошлой неделе разразился скандал из-за вечеринки Насти Ивлеевой в московском клубе. На мероприятие звезды пришли в откровенных нарядах, что было дресс-кодом. Ситуация получила всевозможное осуждение. Ивлеева извинилась и пообещала отдать собранные деньги на благотворительность.

Не исключением стала и Ольга Орлова, которую никак не ожидали увидеть на таком мероприятии. Несмотря на то, что она выглядела более прилично, чем другие звезды, на экс-солистку «Блестящих» напали хейтеры.

В этот вечер Орлова много снимала, и подписчики задавали ей вопросы. Певица все-таки решила написать подробно свое мнение в соцсети. Она объяснила, что мероприятие было закрытым, а дресс-код с фривольным подтекстом дополнялся уточнением: «насколько вы можете себе это позволить». Артистка считает, что никто не хотел оскорблять чувства других и уж точно извлекли урок. Звезда уверена, что все ошибаются.