Сбросившему охранника со сцены Киркорову пригрозили арестом

Эстрадный певец Филипп Киркоров сбросил со сцены охранника во время концерта на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел еще 27 сентября, тогда на площадке выступала певица Ани Лорак. Киркоров решил пройти к артистке за кулисы по сцене, однако охранник решил не пропускать его. Тогда певец оттолкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены. После этого Киркоров прошел чуть дальше и что-то выкрикнул пострадавшему.

По данным «Царьграда», в результате случившегося охранник получил несколько травм, в том числе — повредил спину, и был госпитализирован. После инцидента сотрудник площадки обратился в полицию и написал на исполнителя заявление. Киркорову грозит арест сроком до четырех месяцев за причинение легких телесных повреждений, исправительные работы или штраф.