Алексей Панин* нашел подработку в США

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) подрабатывает ведущим в игре «Мафия» в одном из дорогих ресторанов США. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, звезда «Жмурок» стилизовал свою игру в стиле 90-х. Он появляется перед участниками в соответствующем образе, а также просит игроков соответствовать дресс-коду. Тому, кто лучше всего подбирает образ под игру, Панин дарит бутылку алкоголя.

Помимо Панина, в США подрабатывает и комик Александр Незлобин, отмечает mk.ru. Как сообщает издание, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ работает в такси.

В ноябре звезда «Жмурок» признавался, частично живет в США на деньги, оставшиеся у него после продажи квартиры в Москве. Панин добавлял тогда, что у него также остались накопления, а также появился доход со спектаклей. Артист отметил, он не знает, сколько тратит в месяц. У него нет финансового плана.