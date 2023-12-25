Все проходили мимо! Кристина Асмус призналась, что ее перестали узнавать коллеги

Как и многие артисты Кристина Асмус готова меняться ради роли. Но в новом образе актрису перестали узнавать журналисты, поклонники и даже коллеги.

На днях в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» собралось множество звезд российского кинематографа и не только. Клим Шипенко и его команда представили первым зрителям долгожданную новогоднюю комедию «Холоп 2». Была среди гостей и актриса Кристина Асмус. Вот только узнать ее журналистам удалось далеко не сразу.

Экс-жена Гарика Харламова кардинально изменила имидж и появилась на светской премьере с темными волосами и в кожанном ансамбле. Впрочем, не сразу узнали в жгучей брюнетке звезду «Интернов» и ее коллеги.

«Милош, Сережа Бурунов, Юля Топольницкая — все проходили мимо, а потом возвращались и в шоке говорили, что я буду богатой»,

— призналась актриса. Иронично добавив затем:

«Ваши слова, ребят, да Богу в уши. А то с развода все потрачены уже. Не было там никаких отступных, все сама, все сама».