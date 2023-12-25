Все проходили мимо! Кристина Асмус призналась, что ее перестали узнавать коллеги

Как и многие артисты Кристина Асмус готова меняться ради роли. Но в новом образе актрису перестали узнавать журналисты, поклонники и даже коллеги.
На днях в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» собралось множество звезд российского кинематографа и не только. Клим Шипенко и его команда представили первым зрителям долгожданную новогоднюю комедию «Холоп 2». Была среди гостей и актриса Кристина Асмус. Вот только узнать ее журналистам удалось далеко не сразу.
Экс-жена Гарика Харламова кардинально изменила имидж и появилась на светской премьере с темными волосами и в кожанном ансамбле. Впрочем, не сразу узнали в жгучей брюнетке звезду «Интернов» и ее коллеги.
«Милош, Сережа Бурунов, Юля Топольницкая — все проходили мимо, а потом возвращались и в шоке говорили, что я буду богатой»,
— призналась актриса. Иронично добавив затем:
«Ваши слова, ребят, да Богу в уши. А то с развода все потрачены уже. Не было там никаких отступных, все сама, все сама».
А пока одни поклонники Асмус задаются вопросом ждать ли на фоне колкого замечания актрисы в адрес бывшего мужа нового скандала, другие гадают — помирилась ли Кристина с Сашей Петровым, который был на том же мероприятии в компании «непубличной жены».