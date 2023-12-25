Катя Лель увеличила гонорар в пять раз после тренда на песню про «джагу-джагу»

Российская певица Катя Лель увеличила размер своего гонорара за выступление в пять раз после того, как ее трек «Мой мармеладный» 2004 года попал в мировые тренды. Об этом она сообщила в разговоре с «Пятым каналом».

Артистка не стала раскрывать точную сумму своего заработка, однако поведала, что увеличила ценник за концерты на фоне мировой популярности песни про «джагу-джагу».

Помимо этого, Лель раскрыла детали своего райдера.

«Райдер — это главное живой звук, темные шторы, потому что я спать не умею без темных штор, это подушка ортопедическая, отели, машины бизнес-класс, ну и все», — рассказала певица, отметив, что планирует работать в новогоднюю ночь.

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст.