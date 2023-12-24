«Я иногда говорю от злости»: Вайкуле оправдалась за резкие заявления
Лайма Вайкуле еще совсем недавно высказывалась в поддержку сноса советских памятников в Латвии. Тогда певица заявляла, что монументы не представляют никакой художественной ценности и не нужны в принципе.
Неожиданно Вайкуле изменила свое мнение. Как пишет СтарХит, звезда в беседе с латвийскими журналистами сообщила, что подобные слова вырвались у нее под влиянием сиюминутных эмоций.
«Я иногда говорю от злости, мне хочется какой-то вызов сделать. Конечно, я не против никаких памятников. Пусть будут все памятники мира, если эти памятники не вносят раздор внутри страны. Чем мне мешает памятник Пушкина и других. Мне не мешает», — уточнила певица.
Артистка отметила, что решать, какие монументы должны стоять на улицах, должны непосредственно сами жители этих мест.
Накануне латвийская звезда назвала вечеринку блогерши Ивлеевой делом вкуса:
«Если есть, что показать, то назвала пусть показывают. Сейчас такая мода. Мне может это не нравится, но это не значит, что это нельзя. Дальше это на твоей совести».