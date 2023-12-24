«Я иногда говорю от злости»: Вайкуле оправдалась за резкие заявления

«Я иногда говорю от злости, мне хочется какой-то вызов сделать. Конечно, я не против никаких памятников. Пусть будут все памятники мира, если эти памятники не вносят раздор внутри страны. Чем мне мешает памятник Пушкина и других. Мне не мешает», — уточнила певица.