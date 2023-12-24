Боня поделилась впечатлениями по прилету в Америку
Виктория Боня написала в личном блоге, что впервые за долгое время в аэропорту не было скопления народа.
«В аэропорту меня встречал скворец, во все горло приветствовал. Кстати, я очень быстро прошла паспортный контроль. Впервые за 22 года поездок в Америку не было очереди в аэропорту!» — удивилась телеведущая.
Виктория рассказала, что скоро к ней приедет и ее дочь Анджелина, - информирует gazeta.ru.
«У меня сегодня дочка прилетает. Я в Майами, у меня все шикарно!» — похвасталась она.
Виктория Боня совсем недавно сделала себе серию пластических операций. И, несмотря на то что процесс реабилитации еще не завершился, звезде снова хочется что-то в своей внешности изменить.
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