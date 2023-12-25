Звезда "Букиных" Дарья Сагалова рассказала, почему пропала с экранов

Совсем недавно на телеэкраны вышло долгожданное продолжение легендарного ситкома о семействе Букиных. 38-летняя Дарья Сагалова после длительного перерыва вернулась к исполнению своей роли. Обретя былую популярность, артистка согласилась на интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии "FAMETIME TV". В беседе с журналисткой исполнительница роли Светы Букиной рассказала, почему пропала с экранов после "Счастливы вместе"и поделилась подробностями отношений с мужем.

Дарья Сагалова счастлива в браке почти 13 лет. В 2011 году актриса вышла замуж за успешного бизнесмена Константина Масленникова, после чего пропала из поля зрения общественности. Она предпочла сделать ставку на семейные отношения. В беседе с Лаурой Джугелией артистка рассказала, что ее супруг не очень лояльно относился к ее творческой карьере, однако и сама Дарья браться за любые проекты не спешила. Артистка призналась, что у нее были очень высокие требования к сценарию. К примеру, поцелуи, а уж тем более постельные сцены были для нее недопустимы.

По словам актрисы, особой нужды возвращаться на съемочную площадку у нее и не было. Дарья Сагалова признается, что муж Константин Масленников избавил ее от нужды зарабатывать деньги, играя в кино и сериалах. Все свободное время артистка посвящает воспитанию троих дочерей.