Чехова рассказала, как Брежнева получила роль вместо нее

Анфиса Чехова на шоу «Света вокруг света» рассказала историю о том. как ей не досталась одна из главных ролей в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе».

«У меня могла бы такая карьера состояться, получи я эту роль. Фильм «Любовь в большом городе» – Вера Брежнева, Ходченкова и еще одна, забыла, как зовут. Роль сексопатолога, которую сыграла Ходченкова, написали под меня», — призналась Чехова.

«Лиза не смогла, и взяли Веру Брежневу. Она зашла туда с бюджетом. И меня просто бортанули», — пожаловалась Чехова.

Ранее Чехова сообщила, что часто получает сообщения от «беспокойных мамочек», которые пишут критические посты из-за ее длительных разлук с сыном. Она объяснила, что в 11 лет дети начинают проявлять интерес к общению со сверстниками и происходит процесс сепарации от родителей. Она подчеркнула важность того, чтобы у матери была собственная личная жизнь и интересы.