Инстасамка рассказала, после отказа от чего смогла похудеть на 20 килограммов

В сентябре Даша Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, призналась: она испытывала серьезные трудности с принятием себя, когда поправилась на 20 килограммов. А в новом выпуске шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой певица откровенно рассказала о своем образе жизни тогда и сейчас и призналась, что конкретно помогло ей сбросить лишний вес.

Артистка вспомнила, что набрала в весе в 17 лет, когда съехала от мамы и стала есть много сладкого, мучного, увлеклась фастфудом и кофе с сиропами: «Я просто не пила воду, ела много теста, не разделяла еду на хорошую и плохую. Просто заказывала то, что мне вкусно».

Даша поняла, что хочет «перезагрузиться», после переезда в Дубай. Тогда она начала заниматься с фитнес-инструктором, но так и не смогла избавиться от лишних килограммов. «Я нашла себе тренера и, не задумываясь, пошла в зал тягать железо. В итоге я поняла, что это не моя история. Мне нужно согнать вес, а я тренируюсь, не понимаю, что кушаю. Я поняла, что делаю что-то не так», — поделилась певица.

Чуть позже Инстасамка углубилась в изучение нутрициологии: «Я поняла, что нельзя все хапать в доставке». Проконсультировавшись с медиками и сдав анализы, артистка пришла к выводу, что ей нужно наладить свое пищевое поведение, в том числе отказаться от сахара, молочных продуктов, яиц. В итоге Даша так и поступила — и в итоге быстро пришла в идеальную для себя форму.