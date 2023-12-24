Умер актер театра и кино Алексей Черных
На сайте театра Et Cetera сообщается о смерти популярного актера. Алексей Черных умер на 44-м году жизни.
«Алексею Черных было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор… Он умер в Москве от инфаркта», написали его коллеги.
ТАСС приводит слова художественного руководителя театра Александра Калягина:
«Я возлагал на него большие надежды. Когда он недавно появился на прощании с Татьяной Владимировой, я подумал, а вдруг мы сумеем его вернуть в театр. Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль. Светлая ему память. Мои самые искренние соболезнования его родным и близким».
Черных родился 26 апреля 1980 года. Окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре Et Cetera. Играл с Татьяной Владимировой в спектакле «Морфий», снимался в сериалах «Ищейка», «Сыщики», «Глухарь».