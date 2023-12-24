Умер актер театра и кино Алексей Черных

«Я возлагал на него большие надежды. Когда он недавно появился на прощании с Татьяной Владимировой, я подумал, а вдруг мы сумеем его вернуть в театр. Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль. Светлая ему память. Мои самые искренние соболезнования его родным и близким».