Лада Дэнс поделилась планами на будущее
Лада Волкова, известная публике как Лада Дэнс, поделилась в эфире шоу «Ты не поверишь!» своей бизнес-мечтой. На собственном участке побережья Черного моря Лада мечтает построить эко-деревню. По мнению певицы, это будет ее «райский рай».
На этом проекте Дэнс собирается зарабатывать деньги. Речь о разведении птицы или скота не идет.
«Пусть яйцами и прочим занимаются профессионалы! Цветы, фрукты, деревья… Я очень люблю тюльпановые деревья и хочу, чтобы все цвело и пахло, а я ходила бы как в сказке!» — заявила исполнительница.
Творческие планы певицы, как пишет портал vokrug.tv, к реализации несколько ближе. Ее новый студийный альбом выйдет в начале марта.
Концертов у Лады Дэнс пока нет, хотя она выступала почти сразу после аварии в Нижнем Новгороде. Звезда 90-х не хотела подводить зрителей и вышла на сцену, приняв обезболивающие лекарства, а за кулисами дежурили врачи.