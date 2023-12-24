Лада Дэнс поделилась планами на будущее

Лада Волкова, известная публике как Лада Дэнс, поделилась в эфире шоу «Ты не поверишь!» своей бизнес-мечтой. На собственном участке побережья Черного моря Лада мечтает построить эко-деревню. По мнению певицы, это будет ее «райский рай».

На этом проекте Дэнс собирается зарабатывать деньги. Речь о разведении птицы или скота не идет.

«Пусть яйцами и прочим занимаются профессионалы! Цветы, фрукты, деревья… Я очень люблю тюльпановые деревья и хочу, чтобы все цвело и пахло, а я ходила бы как в сказке!» — заявила исполнительница.

Творческие планы певицы, как пишет портал vokrug.tv, к реализации несколько ближе. Ее новый студийный альбом выйдет в начале марта.