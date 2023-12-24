«Меня даже там не было»: Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

Представитель Кремля поздоровался с артистом, обнял его, а потом поинтересовался, что там звёзды устроили. «Меня даже там не было. У меня ума хватило туда дальше не пойти. Она [Ивлеева] меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код almost naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя, это моя помощница, только бэкстейдж и цветочки, и на выход», — ответил Киркоров.