Певица Елена Ваенга связала недавний обморок с загруженным рабочим графиком

Певица Елена Ваенга в эфире шоу НТВ "Ты не поверишь" объяснила свой недавний обморок в театре высокой загруженностью на работе. "Сейчас я работаю на износ. Я настолько физически выносливый человек, что мой организм может отказать, а я - практически нет", - заявила Ваенга. Артистка недавно выступила на всероссийской премии "Мы верим в героев спорта". Певица восхитилась мастерством подчиненных Ирины Винер. "Я пела и смотрела на девочек-гимнасток. И я зависла. Ну как человеческое тело такое делает? Это же очень красиво!" - воскликнула Ваенга. При этом художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в беседе с "Газетой.Ru" опроверг информацию о том, что певице Елене Ваенге стало плохо во время игры в его спектакле. Он назвал "чушью" подобные слухи.