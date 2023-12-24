«Жених уехал»: Волочкова пошутила о несбывшейся мечте

Анастасия Волочкова в микроблоге выложила видеоролик. Балерина в алом платье и белоснежной шубке среди заснеженных деревьев держит на поводу пару настоящих северных оленей.

На фоне сказочной картинки Анастасия посетовала на жизнь. Она сообщила о сорвавшейся свадьбе – год назад она планировала замужество, но судьба распорядилась иначе. И вот эти олени, которые она искала для оформления торжества, здесь, при ней, а бракосочетание не состоялось. Об этом пишут dni.

«Олени здесь, а жених уехал», – посмеялась Волочкова.