Инстасамка вспомнила, как ее травили в детстве

«Я пришла в новый шестой класс. Там был мальчик — такой коренастый хоккеист. У него еще был папа полицейский, он считал, что ему все можно. У нас были какие-то стычки. Меня он называл самыми конченными словами. Был период, когда я уходила в туалет, плакала и звала маму. Она приходила, разбиралась. Это на какое-то время заканчивалось, а потом начиналось», — рассказала Дарья.