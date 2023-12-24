Инстасамка вспомнила, как ее травили в детстве
Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) в беседе с Ляйсан Утяшевой, которая выложена на YouTube, вспомнила о том, как в детстве подвергалась буллингу. Она была объектом травли у мальчика, который держал в страхе всю школу.
«Я пришла в новый шестой класс. Там был мальчик — такой коренастый хоккеист. У него еще был папа полицейский, он считал, что ему все можно. У нас были какие-то стычки. Меня он называл самыми конченными словами. Был период, когда я уходила в туалет, плакала и звала маму. Она приходила, разбиралась. Это на какое-то время заканчивалось, а потом начиналось», — рассказала Дарья.
Впрочем, Зотеева и тогда из этой неприятной ситуации, по ее словам, «не делала драму». Просто люди есть разные, - информирует gazeta.ru.
«Ну мальчики… Я потом узнала, что Олег (ее супруг – прим. ред.) был тем, кто буллил в школе. Мальчики бывают не только тихенькими, но и такими…» — сказала рэпер.
Ранее Инстасамка призналась, что певица Лолита Милявская стала инициатором создания совместной композиции исполнительниц.