В Госдуме ужаснулись «голой вечеринке» Ивлеевой

Участники «голой вечеринки», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой, «измарались на всю жизнь», заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко.

Ранее Ивлеева пообещала отдать вырученные за «голую вечеринку» деньги на благотворительность. Кроме того, суд оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление в голом виде на мероприятии рэпера Vasio (настоящее имя — Николай Васильев).

Парламентарий отметила, что «вообще не надо эти деньги брать — они грязные». Она добавила, что вечеринки такого рода следует запретить, так как они нарушают общественную нравственность.

«Все, кто там был, измарались на всю жизнь. Это ужасно», — подчеркнула Драпеко.