Муцениеце рассказала о неудачах в профессии
Агата Муцениеце в новогоднем выпуске передачи «Света вокруг света» рассказала, что в ее карьере были случаи, когда желанная роль ей не досталась. Самыми обидными потерями она считает две, о которых и сообщила.
«Непонятно кто! Все снимают своих жен. Мне это надоело. Любовниц, сестер! Это панибратство мне надоело», – посмеялась Агата.
Экс-супруге Прилучного не удалось сыграть в сериале «Фишер», там роль получила Саша Бортич. Агата убеждена, что она сыграла бы точнее и лучше, - рассказывает teleprogramma.pro.
Муцениеце особенно переживала, когда ее не взяли на роль в сериал «Госпожа. Там сыграла Сабина Ахмедова
«Я прямо мечтала, что это буду я. Сериал "Госпожа" писали мои друзья. Я пришла на пробы. Я не стала смотреть, потому что мне было больно. Мы там латекс надевали, плетки брали. Женщина была режиссером, мы все репетировали, классно получалось. Мне очень шел этот фиолетовый парик. В итоге меня не утвердила платформа», – пожаловалась артистка.
Напомним, что Муцениеце и Прилучный разошлись еще в 2020 году, разделив имущество. Дети остались жить с матерью. Актриса требовала взыскать с бывшего супруга почти треть его доходов на содержание детей. Но позднее она отказалась от иска.