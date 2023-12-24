Муцениеце рассказала о неудачах в профессии

«Я прямо мечтала, что это буду я. Сериал "Госпожа" писали мои друзья. Я пришла на пробы. Я не стала смотреть, потому что мне было больно. Мы там латекс надевали, плетки брали. Женщина была режиссером, мы все репетировали, классно получалось. Мне очень шел этот фиолетовый парик. В итоге меня не утвердила платформа», – пожаловалась артистка.