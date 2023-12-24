Киркоров задолжал налоговой инспекции впечатляющую сумму

Совсем недавно долг Киркорова Федеральной налоговой службе составлял 5, 5 миллиона рублей. На сегодняшний день же, как информирует Телеграм-канал Вaza, эта сумма выросла до 12,3 миллиона. Киркоров не оплатил единый налоговый платеж. Очевидно, на сумму долга ежедневно начисляются пени.

Киркоров задолжал налоговой инспекции впечатляющую сумму
© РИА Новости

Если учитывать, что, по данным звездного организатора концертов Табриза Шахриди, артисты «первой величины» получают за 45-минутный концерт от 7 до 10 миллионов рублей, и это не является пределом, подобная задолженность не должна сильно напугать поп-короля отечественной эстрады.

Ранее у певца Филиппа Киркорова общественники предложили отобрать звание народного артиста России из-за посещения вечеринки в «Мутаборе», а также лишить его родительских прав.

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