Киркоров задолжал налоговой инспекции впечатляющую сумму

Совсем недавно долг Киркорова Федеральной налоговой службе составлял 5, 5 миллиона рублей. На сегодняшний день же, как информирует Телеграм-канал Вaza, эта сумма выросла до 12,3 миллиона. Киркоров не оплатил единый налоговый платеж. Очевидно, на сумму долга ежедневно начисляются пени.

Если учитывать, что, по данным звездного организатора концертов Табриза Шахриди, артисты «первой величины» получают за 45-минутный концерт от 7 до 10 миллионов рублей, и это не является пределом, подобная задолженность не должна сильно напугать поп-короля отечественной эстрады.