Бочкарева рассказала, как ей удалось привести фигуру в порядок
Наталья Бочкарева весной родила третьего ребенка. За время беременности актриса набрала немало лишних килограммов, которые никак не удавалось сбросить. Поэтому звезда «Счастливы вместе» приняла решение прибегнуть к радикальным мерам.
Актриса потратила два миллиона рублей на пластику, но результат, по ее мнению, того стоит, пишет «Комсомольская Правда».
«Мне вообще кажется, что сейчас, перед Новым годом, время для красоты, чтобы привести себя в красивую форму», — сказала она в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Сейчас Бочкарева сидит на жесткой диете, носит компрессионное белье и готовится к следующей операции. Она намерена сделать пластику груди.
Актриса обращалась к Тимуру Хайдарову несмотря на скандалы, бушевавшие все лето. Кадрами из клиники эскулап поделился в личном блоге.