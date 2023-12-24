"АиФ": 26-летний племянник актера Станислава Садальского найден мертвым в Москве

Сам актер в настоящее время находится не в Москве - он сейчас на гастролях.

При этом друг продюсера Иван в беседе с порталом настоятельно просил не лезть и не разбираться в страшной ситуации. "Вам нет необходимости знать что-либо. Если вам нравится копаться в чужом грязном белье, хотя, нет, в данной ситуации было чистое белье", - заявил он. "Перестаньте обзванивать всех друзей! Я просто вам скажу, что перестаньте копать. Это говорю я, его близкий друг", - приводит слова Ивана ресурс.