"АиФ": 26-летний племянник актера Станислава Садальского найден мертвым в Москве
Трагедия в семье культового советского и российского актера Станислава Садальского - заслуженный артист РФ потерял племянника.
Об уходе 26-летнего продюсера Александра Павлуцкого, которого знаменитый родственник активно поддерживал в творчестве, Садальский рассказал в соцсети.
Сам актер в настоящее время находится не в Москве - он сейчас на гастролях.
Станислав Садальский подтвердил печальное сообщение порталу aif.ru, уточнив, что тело племянника находится в морге - для экспертиз. Причина смерти молодого человека напрямую не называется.
При этом друг продюсера Иван в беседе с порталом настоятельно просил не лезть и не разбираться в страшной ситуации. "Вам нет необходимости знать что-либо. Если вам нравится копаться в чужом грязном белье, хотя, нет, в данной ситуации было чистое белье", - заявил он. "Перестаньте обзванивать всех друзей! Я просто вам скажу, что перестаньте копать. Это говорю я, его близкий друг", - приводит слова Ивана ресурс.