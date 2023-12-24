Ивлеева сделала заявление по поводу «голой вечеринки»

Анастасия Ивлеева опубликовала в соцсетях видеообращение, где извинилась перед гостями«голой вечеринки» в московском ночном клубе «Мутабор», а также в целом перед россиянами за скандальную ситуацию. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Телеведущая сказала, что темой мероприятия была презентация фотоснимков, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy из-за ухода издания из России. И дресс-код соответствовал теме. Но некоторые участники сильно перестарались. Кроме того, снимать видео и распространять его было крайне неуместно.

«Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», — объяснилась Анастасия.

Также она констатировала, что все деньги, вырученные за продажу билетов на вечеринку, будут направлены на благотворительность.