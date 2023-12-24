Ивлеева сделала заявление по поводу «голой вечеринки»
Анастасия Ивлеева опубликовала в соцсетях видеообращение, где извинилась перед гостями«голой вечеринки» в московском ночном клубе «Мутабор», а также в целом перед россиянами за скандальную ситуацию. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Телеведущая сказала, что темой мероприятия была презентация фотоснимков, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy из-за ухода издания из России. И дресс-код соответствовал теме. Но некоторые участники сильно перестарались. Кроме того, снимать видео и распространять его было крайне неуместно.
«Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», — объяснилась Анастасия.
Также она констатировала, что все деньги, вырученные за продажу билетов на вечеринку, будут направлены на благотворительность.
Телеведущая Мария Шукшина возмутилась, что служба опеки не обращает внимание на участников «голой» вечеринки, которую провела блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе Mutabor. Она поставила под сомнение моральные качества героев дискотеки, у которых есть дети.