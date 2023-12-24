Юлиан назвал вечеринку у Ивлеевой «мерзостью»

«Всегда говорил, что там, увы, у нас полный бардак. То ли эти артисты насмотрелись, как подобное происходит на западе. Время для этих вечеринок совершенно неуместное. Бал сатаны во время СВО! Тут надо им определяться — либо вы скачете в клубе и там и остаетесь скакать, либо работаете на концертах и воспитываете в людях самое лучшее и доброе», — возмутился заслуженный артист России.