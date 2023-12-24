Юлиан назвал вечеринку у Ивлеевой «мерзостью»
Юлиан прокомментировал недавнюю вечеринку, организованную Анастасией Ивлеевой. По признанию певца, он не поверил своим глазам.
«Всегда говорил, что там, увы, у нас полный бардак. То ли эти артисты насмотрелись, как подобное происходит на западе. Время для этих вечеринок совершенно неуместное. Бал сатаны во время СВО! Тут надо им определяться — либо вы скачете в клубе и там и остаетесь скакать, либо работаете на концертах и воспитываете в людях самое лучшее и доброе», — возмутился заслуженный артист России.
Юлиан считает, что подобные мероприятия, вынесенные на публику, показывают крайне скверный пример для молодежи, которая смотрит на известных артистов и зачастую копирует их поступки. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Мерзость какая-то! Если крыша у них едет, то ее нужно останавливать — может какими-то успокоительными лекарствами. Артист должен быть примером для многих людей, примером для подражания. И если вот такие примеры будут раздеваться, плясать в трусах и без трусов, то я не понимаю, к чему придет наше общество и наша молодежь», - убежден певец.
Бойцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, восприняли «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой как личное оскорбление. Такой вывод сделал актер и общественный деятель Иван Охлобыстин.