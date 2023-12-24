Блогерша Ивлеева заявила, что предупреждала рэпера Vacio о неуместном образе

Блогерша Настя Ивлеева опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором извинилась за свою "голую" вечеринку в Москве. "Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми", - заявила экс-ведущая "Орла и решки". Ивлеева уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно. "Что касается Николая Васильева, он молодой музыкант - импульсивный как в своем творчестве, так и в поступках. И как молодая горячая голова, не всегда дает им отчет. Плюс в мире шоу-бизнеса можно легко перегнуть палку на пути к хайпу. Vacio был предупрежден, что прийти даже на закрытое мероприятие в таком виде будет неприемлемо, но он решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу", - отметила блогерша. Телеведущая подытожила, что вырученные деньги за второй день вечеринки пойдут на благотворительность. Она заявила, что это "единственный вариант развития событий в подобном ключе". "Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества - и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем", - подытожила Ивлеева.