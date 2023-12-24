Эксперт прокомментировал похудение Ивлеевой

Анастасия Ивлеева в последнее время кардинально похудела. Настолько, что выглядит истощенной и нездоровой. Поклонники предполагают, что такая болезненная худоба вызвана не диетой и спортом, а применением медицинских препаратов, на который сейчас худеют многие звезды.

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Журналисты показали фотографии и видеоролики с Настей члену российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Ивану Володченкову.

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Эксперт предположил, что блогер действительно пользовалась «уколами стройности», которые и дали такой эффект, - рассказывает «Комсомольская Правда».

«Этот препарат «топит» подкожно-жировую клетчатку, но не в каком-то определенном месте, как это делают допустим, липолитики – а во всем организме, в том числе и на лице. Поэтому на лице у пациентов, которые используют этот препарат, это все читается. Потому что лицо сразу худеет, худеет очень сильно», - объяснил медик.

Володченков предупредил о последствиях применения подобных препаратов. Они далеко не безвредны. Изначально они созданы для лечения сахарного диабета. Если же их принимает человек, который диабетом не страдает, то может наступить гипогликемическая кома – страшное осложнение, которое возникает молниеносно и бороться с ним сложно.

Также при приеме повышен риск вторичного инфицирования при оперативном вмешательстве. И это далеко не все неприятности.

«Гормональный препарат меняет работу системы желудочного-кишечного тракта, он ее максимально замедляет: эвакуация пищи из желудка происходит в разы дольше чем обычно – это может быть и 8, и 12 часов. Накладывается дополнительно анестезиологический риск, риск попадания содержимого желудочно-кишечного тракта в легочную систему, так называемый гастроэзофагеальный рефлюкс», - отметил эксперт.