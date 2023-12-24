Татьяна Навка впервые высказалась о Пугачевой

Олимпийская чемпиона Татьяна Навка впервые высказала свое мнение об Алле Пугачевой.

Татьяна Навка в шоу РИА Новости "На два слова" высказала свое отношение к тем, кто уехал из России. В частности, фигуристку спросили, считает ли она предательницей Родины Аллу Пугачеву. На это фигуристка ответила: "Алла Борисовна Пугачева поехала за своим мужем".

Слова прославленной фигуристки нашли отклик у россиян. Кто-то полностью согласен со словами олимпийской чемпионки, кто-то все же не может простить Пугачевой побег.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», появились неожиданные подробности о визите Пугачевой в Россию в ноябре текущего года.