Сын стилиста Сергея Зверева получает зарплату 18 тысяч рублей и подрабатывает таксистом

Сын известного стилиста Сергея Зверева не пошел по стопам звездного отца. Он работает звукооператором в ДК Коломны, получает зарплату 18 тысяч рублей, а вечерами таксует. Об этом сам Сергей Зверев-младший рассказал в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Сергей - приемный сын стилиста. Шоумен усыновил мальчика в детском доме в Иркутской области.

Когда мальчик был совсем юн, он часто посещал с отцом светские мероприятия, но мир гламура так и не стал для него родным.

Сейчас Сергею Звереву-младшему 30 лет, он давно ушел из дома приемного отца, они перестали общаться. Молодой человек снимает комнату у пенсионера и осуществляет за ним уход.

Со своей биологической матерью Зверев-младший знаком, но по его словам, женщина имеет проблемы с алкоголем и вспоминает о сыне в основном в состоянии опьянения.