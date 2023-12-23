Сын Сергея Зверева подрабатывает таксистом и питается в столовой
Сын Сергея Зверева рассказал о зарплате в 18000 рублей
Сын модного стилиста Сергея Зверева рассказал, как живет на зарплату в 18 000 рублей.
Своими откровениями Сергей Зверев-младший поделился в эфире программы «Секрет на миллион».
Приемный сын Зверева рассказал, что живет в подмосковной Коломне и работает оператором в местном ДК. При этом его заработная составляет 18 000 рублей.
Свое жилплощади у мужчины нет, поэтому ему приходится снимать угол у пенсионера, за которым он ухаживает. По вечерам Сергей Зверев подрабатывает в такси, но на своем автомобиле. Он также поделился, что из экономии ест в местной столовой.
Ранее звездный отец отзывался о сыне, как о бездельнике, который нигде не работает и клянчит деньги.