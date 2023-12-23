Сын Сергея Зверева рассказал о зарплате в 18000 рублей

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Сын модного стилиста Сергея Зверева рассказал, как живет на зарплату в 18 000 рублей.

Своими откровениями Сергей Зверев-младший поделился в эфире программы «Секрет на миллион».

Приемный сын Зверева рассказал, что живет в подмосковной Коломне и работает оператором в местном ДК. При этом его заработная составляет 18 000 рублей.

Свое жилплощади у мужчины нет, поэтому ему приходится снимать угол у пенсионера, за которым он ухаживает. По вечерам Сергей Зверев подрабатывает в такси, но на своем автомобиле. Он также поделился, что из экономии ест в местной столовой.