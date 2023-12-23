Сын Бабкиной рассказал о трудном детстве

У надежды Бабкиной есть единственный сын. Даниил родился в браке артистки с Владимиром Заседателевым. 48-летний наследник певицы был в гостях у программы «Секрет на миллион» на НТВ, где рассказал о своем детстве.

Как оказалось, детство и у детей звезд бывает непростым, пишет СтарХит. Его мама тогда была уже востребованной артисткой и уйти в полноценный декрет не могла. Воспитанием Даниила занимались бабушки и соседи. А когда ему было 11-12 лет, его собирались временно поместить в интернат. Даниил был очень против.

«Меня хотели в интернат пристроить. Я говорил: вы что, хотите меня вообще не видеть. В интернате мне бы пришлось познакомиться с миром дисциплины и знаний, а я привык быть предоставлен самому себе», —рассказал он.

Артистическая карьера Даниила не привлекала. Он получил юридическое образование, затем – ученую степень по профилю и вполне успешен. А творческие задатки реализовал иным образом - трудился звонарем в православном храме Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни.

Сам Даниил признался, что дважды родился благодаря своей матери. Второй раз именно Надежда Бабкина спасла своего сына в 1991 году, ворвавшись в больницу, куда Даниила доставили после аварии.