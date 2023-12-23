Боня похвасталась подарками от возлюбленного
Виктория Боня в социальных сетях рассказывает о щедрости своего возлюбленного Руслана. Молодой человек, по ее словам, уже оплатил отдых на Мальдивах и поездку Виктории и ее мамы в Дубай, а также подарил любимой кольцо с бриллиантом.
Теперь Виктория похвасталась серьгами – изумруды в белом золоте. Похожую драгоценность когда-то у Бони украли, пишет портал super.ru.
Заодно телеведущая показала публике и своего возлюбленного.
Ранее Виктория Боня сообщила, что у нее в роду были китайцы. По словам телеведущей, она всю жизнь мечтала, чтобы у нее были немного восточные глаза.
«При этом у меня есть китайская кровь. У нас в пятом поколении есть китайцы. Я жила в Забайкалье. У нас там были одни монголы, китайцы. Это правда, это не шутка. Моя тетка, мамина родная сестра, она прямо восточная. У нее восточные глаза», - рассказала блогер.