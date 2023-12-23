Боня похвасталась подарками от возлюбленного

«При этом у меня есть китайская кровь. У нас в пятом поколении есть китайцы. Я жила в Забайкалье. У нас там были одни монголы, китайцы. Это правда, это не шутка. Моя тетка, мамина родная сестра, она прямо восточная. У нее восточные глаза», - рассказала блогер.