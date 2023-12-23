«Виталий Бородин не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди <…> Нет, Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других — ноль внимания», — заявил Добровинский в беседе с «Газетой.ру».