Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова вышла на связь из больницы и показала сына, которому сделали операцию

На днях Юлия Ефременкова поделилась тревожной новостью: она вместе с сыном попал в больницу. Годовалому Кристиану удалили грыжу. И хотя звезда «Дома-2» заверила фолловеров, что операция была плановой и волноваться не о чем, подписчики все равно выражали беспокойство и задавали много вопросов. А потому экс-участница телестройки вышла в сторис, чтобы показать, как проходят их с Кристианом больничные будни.

На кадрах Юлия лежит на кровати рядом с малышом. «Ты жалуешься? Давай покажу ручку. Скажи: "У меня все хорошо". Ну все, не переживай. Ручка нас беспокоит. Мы жалуемся», — успокаивает она сына, которому мешает катетер.

К сожалению, это не первый раз, когда одному из близнецов Юлии потребовалась помощь медиков. В марте звезда «Дома-2» вместе с сыном попала в инфекционное отделение одинцовской больницы, которое произвело на нее негативное впечатление.

На тот момент Ефременкова и отец ее детей Мондезир Свет-Амур были еще вместе. Сейчас же мужчина, по словам Юлии, практически не общается с ней и близнецами. И действительно: пока его бывшая возлюбленная находилась больнице с их общим сыном, Монедзир вовсю выкладывал в сторис милые видео с маленькой племянницей, которую приехал навестить перед праздниками. А ведь еще недавно мужчина клялся, что сровняет все с землей, если «не дай бог что-то произойдет с моими пацанами». Вывод напрашивается сам собой, в общем.