Певица Слава заболела гриппом

Певица Слава сообщила в Instagram, что она вместе с семьей заболела гриппом.

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"Ой, девчата-ребята, бабуле пришлось накраситься. Что-то надеть на себя, кольца и браслеты, чтобы записать новогоднее поздравление. Мы все заболели гриппом. Всю ночь вызывали нам скорую. Дракошка, принеси нам крепкого здоровья", - рассказала артистка.

В октябре Слава тоже жаловалась на свое самочувствие. Артистка рассказывала, что у нее болит спина, кружится голова и не прошел кашель. Певица призналась, что еле стоит на ногах. Однако она попросила за нее не переживать.

В декабре Слава спровоцировала слухи о возникновении проблем со здоровьем у артиста Филиппа Киркорова. Певица заявила, что коллега пришел на голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой с катетером на руке.