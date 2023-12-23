Певица Слава заболела гриппом

Певица Слава сообщила в Instagram, что она вместе с семьей заболела гриппом.
"Ой, девчата-ребята, бабуле пришлось накраситься. Что-то надеть на себя, кольца и браслеты, чтобы записать новогоднее поздравление. Мы все заболели гриппом. Всю ночь вызывали нам скорую. Дракошка, принеси нам крепкого здоровья", - рассказала артистка.
В октябре Слава тоже жаловалась на свое самочувствие. Артистка рассказывала, что у нее болит спина, кружится голова и не прошел кашель. Певица призналась, что еле стоит на ногах. Однако она попросила за нее не переживать.
В декабре Слава спровоцировала слухи о возникновении проблем со здоровьем у артиста Филиппа Киркорова. Певица заявила, что коллега пришел на голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой с катетером на руке.
Слава предложила артистам, посетившим вечеринку, взять себе штаны с начесом, чтобы не заболеть. Она также посоветовала коллегам надеть шерстяные носки, но на ноги, а не на половой орган. Таким образом она намекнула на появление рэпера Vacio, который так пришел на мероприятие Ивлеевой.