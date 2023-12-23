Активисты требуют лишить Киркорова звания народного артиста

В Москве в ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «Голая вечеринка», которую организовала Настя Ивлеева. Там присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Видео с мероприятия попало в социальные сети и вызвало много шума.

Так, рэпер Vacio уже получил, как пишут СМИ, 15 суток ареста и принес извинения публике. А на Филиппа Киркорова активисты написали заявления в Минкульт и Генеральную прокуратуру с требованием лишить его звания народного артиста РФ.

Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев потребовал проверить мероприятие, а также привлечь ответственности артистов, в том числе Филиппа Киркорова и других. Более того, Сарсембаев потребовал от следкома и Генпрокуратуры лишить званий тех, кто признан народными и заслуженными артистами России, и госнаград, рассказывает портал inkazan.ru.

Также на поп-короля написал заявление Виталий Бородин. Со слов главы ФППК, имела место быть пропаганда ЛГБТ*, информирует АиФ.

Ряд российских общественных и политических деятелей раскритиковали «голую» вечеринку с билетами за миллион рублей. Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что Россия должна объявить бойкот участникам вечеринки.