Хайдаров заявил, что Киркоров продолжает курс пластических операций

Алена Жигалова отмечала день рождения, поздравить ее собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Но ее давний друг Филипп Киркоров не смог приехать и лишь передал шикарный букет через своего пластического хирурга Тимура Хайдарова.

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Сразу в социальных сетях, а затем и СМИ появились слухи о том, что поп-король нездоров. Напомним: после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой певица Слава заявила в соцсетях, что Киркоров якобы приехал на ту вечеринку с катетером. Рука у него действительно была перевязана.

Однако Тимур Хайдаров опроверг все подозрения по поводу здоровья своего подопечного, пишет «Комсомольская Правда». Он сказал, что Филипп прекрасно себя чувствует и готовится к новым улучшениям самого себя.

«Первые результаты вы увидите уже в феврале. Поверьте, будет еще круче и неожиданнее, чем в прошлом году. Это будет новый Филипп Киркоров, -рассказал он.