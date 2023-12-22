«Потрясающее послевкусие»: Лолита не стала оправдываться за вечеринку Ивлеевой

Российская певица Лолита прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг недавней вечеринки Насти Ивлеевой. Певица не стала оправдываться перед хейтерами.

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— Не, ну не могу я ничего не сказать про вечеринку Насти Ивлеевой, на которой я была. Потрясающее послевкусие, но самое смешное было после. Организован был хейт на ровном месте, — заявила Лолита.

Певица пообещала выйти в свет на свой 70-летний юбилей в таком же откровенном костюме, в каком она была на скандальной вечеринке. Лолита в своем Telegram-канале посоветовала не реагировать на слова хейтеров, которые пытаются в чем-то обвинять на пустом месте.

Тем временем Лефортовский районный суд Москвы арестовал участвовавшего в скандальной вечеринке в клубе «Мутабор» рэпера Николая Васильева, известного под псевдонимом Vacio, на 15 суток. Молодой человек пришел на вечеринку полностью голым, прикрывая пах носком.

Ивлеева объявила на своей вечеринке дресс-код almost naked, для которого характерно минимальное количество одежды. Некоторые гости восприняли это почти буквально.

Представители общественной организации «Зов народа» обратились в генпрокуратуру с просьбой проверить вечеринку Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ* и наркотиков.