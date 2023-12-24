Мизулина хочет ограничить песни рэпера Vaciо в России после "голой" вечеринки

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что ее организация планирует обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить контент рэпера Vacio. "Возмущенная мамочка двоих детей обратилась к нам по поводу так называемого творчества "талантливого" рэпера, который бегал на скандальной тусовке в носке на известном месте", - отметила Мизулина. Она уточнила, что хочет ограничить подобный контент на территории РФ и подытожила свой пост фразой: "Запредельный треш". До этого рэпер Vacio (настоящее имя - Николай Васильев) извинился за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Vacio оштрафовали и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола"). Позднее в Госдуме порассуждали об отправке Васильева на спецоперацию. Депутат Милонов выступил против подобной инициативы.