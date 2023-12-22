Рэпер Vacío извинился за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

Российский рэпер Vacío (настоящее имя Николай Васильев) извинился за участие в вечеринке в московском клубе Mutabor, участники которой были в полуобнажённом виде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рэпер Vacío извинился за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой
© кадр видео

По словам рэпера, он не хотел никого оскорбить своими действиями. Помимо этого исполнитель рассказал, что хотел удивить участников этой закрытой вечеринки своим образом.

«Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — заявил он.

Vacío также добавил, что извиняется за то, что оскорбил чьи-либо чувства «в столь тяжёлое для страны время» и подчеркнул, что не ставил своей целью пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Полиция задержала двоих мужчин с голой вечеринки Ивлеевой

Ранее в московском клубе Mutabor прошла закрытая вечеринка, которую организовала актриса Анастасия Ивлеева. На мероприятии был установлен необычный дресс-код — гостей пускали только в полуобнаженном виде. Позже в клуб пришли с проверкой силовики.

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