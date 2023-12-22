Рэпер Vacío извинился за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой
Российский рэпер Vacío (настоящее имя Николай Васильев) извинился за участие в вечеринке в московском клубе Mutabor, участники которой были в полуобнажённом виде. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам рэпера, он не хотел никого оскорбить своими действиями. Помимо этого исполнитель рассказал, что хотел удивить участников этой закрытой вечеринки своим образом.
«Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — заявил он.
Vacío также добавил, что извиняется за то, что оскорбил чьи-либо чувства «в столь тяжёлое для страны время» и подчеркнул, что не ставил своей целью пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Ранее в московском клубе Mutabor прошла закрытая вечеринка, которую организовала актриса Анастасия Ивлеева. На мероприятии был установлен необычный дресс-код — гостей пускали только в полуобнаженном виде. Позже в клуб пришли с проверкой силовики.