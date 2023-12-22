Деревянко считает, что мажоров нужно пороть
Актер Павел Деревянко поддержал предложение загнать всех мажоров в деревню, как это показано в фильме "Холоп 2". Его слова передает издание "Внимание, новости!"
"Прекрасная идея! Пороть!" - также добавил он.
Деревянко также признался, что согласился принять участие в фильме в небольшой роли Наполеона, так как ее режиссером выступил Клим Шипенко.
"Он мой товарищ, замечательный человек, чистый, открытый, талантливый. Он говорит: "Давай Наполеона сыграешь". Я уточнил: "Я Наполеона?". Он ответил, что да. Я согласился, на том и забились", - заявил артист.
До этого артист заявлял, что не учил реплики своего персонажа в "Холопе-2".
Он признался, что в данном случае действовал без сценария, так об этом его попросил сам режиссер.
Картина "Холоп" вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия "Чебурашка". Съемки сиквела "Холопа" завершились летом 2023 года в Петербурге. Премьера "Холопа-2" запланирована на 1 января 2024 года.