Деревянко считает, что мажоров нужно пороть

Актер Павел Деревянко поддержал предложение загнать всех мажоров в деревню, как это показано в фильме "Холоп 2". Его слова передает издание "Внимание, новости!"

"Прекрасная идея! Пороть!" - также добавил он.

Деревянко также признался, что согласился принять участие в фильме в небольшой роли Наполеона, так как ее режиссером выступил Клим Шипенко.

"Он мой товарищ, замечательный человек, чистый, открытый, талантливый. Он говорит: "Давай Наполеона сыграешь". Я уточнил: "Я Наполеона?". Он ответил, что да. Я согласился, на том и забились", - заявил артист.

До этого артист заявлял, что не учил реплики своего персонажа в "Холопе-2".

Он признался, что в данном случае действовал без сценария, так об этом его попросил сам режиссер.