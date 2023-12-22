Резник отреагировал на критику Вайкуле в адрес Паулса

Поэт Илья Резник отреагировал на критику певицы Лаймы Вайкуле в адрес композитора Раймонда Паулса. В беседе с «Московским комсомольцем» он сказал, что не согласен с ее словами, призвав артистку относится к пианисту «серьезно и с большим уважением».

Ранее Вайкуле раскритиковала написавшего ей главные композиции Паулса, заявив, что вся его музыка списана с западных хитов. В ответ композитор назвал слова певицы «бредом», указав, что уже давно не относится к ней серьезно.

По словам Резника, он не следит за новостями шоу-бизнеса, но в этот раз, услышав о произошедшем, не смог промолчать.

«У меня нет слов. Раймонд говорит, что не относится к Лайме серьезно. Это правильно. Но она должна относиться серьезно и с большим уважением к своему композитору», — сказал он.

Резник отметил, что вместе с Паулсом «создал Вайкуле назло Алле Пугачевой», когда они поссорились с ней.

«Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену… И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью», — добавил он.

По мнению Резника, заявления Вайкуле связаны с материальными трудностями, которые ей приходится испытывать в связи с тяжелым заболеванием.

«Я желаю ей здоровья и могу сказать, что последние ее интервью не что иное, как последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов», — считает он.