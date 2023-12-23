Резник заявил о тяжелом диагнозе Вайкуле после скандала

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Недавно народная артистка Латвийской Республики упрекнула Раймонда Паулса в том, что он скопировал свои хиты с западных. Маэстро очень удивился такому заявлению, но всерьез обвинение не воспринял, уточнив, что вообще не принимает высказывания Лаймы Вайкуле близко к сердцу.

Тогда за своего коллегу вступился Илья Резник. Он счел, что исполнительница хита "Вернисаж" неуважительно высказалась в адрес "великого композитора, пианиста и дирижера". Поэт добавил, что и сам не снискал благодарности от Лаймы Вайкуле.

Размышляя с журналистами о ситуации, Резник дал понять, что сейчас певица переживает непростой период. "Я знаю, что у нее тяжелый диагноз. Ей надо зарабатывать деньги на дорогие лекарства", – заявил он о Лайме Вайкуле после скандала.

В ходе беседы Илья Рахмиэлевич отметил, что они в паре с Раймондом Паулсом по сути и открыли зрителю Лайму Вайкуле. Поэт вспоминает, что сам отвез начинающую артистку на конкурс в Братиславу с песней "Вернисаж" и на первых порах даже был ее продюсером.