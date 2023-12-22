«Должна быть красивой»: Митя Фомин описал качества будущей жены

"Мама должна быть красивой. Но вообще это происходит на уровне "екнуло в сердце". Это выбираем не мы, а наша генетическая система, которая понимает, что этот человек подходит. Потом мы наделяем партнера какими-то характеристиками", - пояснил Фомин.

Музыкант подчеркнул, что его предпочтения не привязаны к конкретному цвету волос или расовой принадлежности потенциальной возлюбленной. При этом Фомин заверил, что не станет заводить отношений с ленивым человеком или иждивенцем. Его будущая партнерша обязательно должна поддерживать себя в хорошей форме, к тому же музыкант хотел бы оформить брак с женщиной своего возраста.