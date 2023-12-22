Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае

Советский и российский певец, композитор, актер и артист дубляжа Сергей Пенкин отменил своей концерт в Дубае.

Как стало известно Mash, выступлению в ОАЭ Сергей Михайлович предпочел церемонию вручения ему награды "Заслуженный артист РФ".

О том, что певец был удостоен звания, стало известно еще 8 декабря.

Торжественная церемония, по данным ресурса, пройдет 24 декабря в Москве, в Институте имени Гнесиных, где Пенкин преподает и работает.

Изначально выступление в Дубае должно было пройти в этот же день.