Участник "голой вечеринки" в "Мутаборе" получил 15 суток ареста и 200 тыс. рублей штрафа

МОСКВА , 22 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 200 тыс. рублей рэпера Николая Васильева (Vacio) за участие в скандальной вечеринки в клубе "Мутабор". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Лефортовский районный суд города Москвы постановил признать Васильева Н. М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и назначить ему наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде. Он признан также виновным в административном правонарушении, предусмотренным ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), за что ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.