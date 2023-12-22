Рэпер Vacio извинился за участие в вечеринке в клубе «Мутабор»

По его словам, он не хотел никого обидеть. «Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столько тяжёлое время для нашей страны», — сказал музыкант в опубликованном видеоролике. Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Николая Васильева на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление в голом виде на мероприятии. 20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На неё пришли Филипп Киркоров, Лолита Милявская, рэпер Джиган.

Рэпер Vacio извинился за участие в вечеринке в клубе «Мутабор»
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Анастасия Ивлеева
Николай Васильев
Лолита Милявская
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