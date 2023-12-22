22 декабря в Москве прошла церемония прощания с российским шоуменом, танцором и актером Дмитрием Красиловым. Видео публикует SHOT.

Дмитрий, больше известный как Пухляш, стал гигантской звездой после своего яркого выступления в видео на трек Uno проекта Little Big.