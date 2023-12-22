Видео: Умершего в 29 лет танцора "Пухляша" проводили овациями
22 декабря в Москве прошла церемония прощания с российским шоуменом, танцором и актером Дмитрием Красиловым. Видео публикует SHOT.
Дмитрий, больше известный как Пухляш, стал гигантской звездой после своего яркого выступления в видео на трек Uno проекта Little Big.
Похоронят Дмитрия в родном Заринске, это Алтайский край.
Точная причина смерти шоумена пока неизвестна - станет ясна после проведения экспертиз.
Предварительно версий две: эндокринопатия либо же сердечная недостаточность.